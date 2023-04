PCMG e PMMG apreendem drogas, arma e dinheiro em Andradas

O suspeito foi encaminhado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante, e posteriormente ao sistema prisional.

Foto: PCMG

Em Andradas, no Sul do estado, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), prendeu um homem por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A ação policial foi realizada no último sábado (15/4).

No cumprimento de mandado de busca e apreensão, policiais se depararam, em uma residência na cidade, grande quantidade de drogas, balança, saquinhos plásticos para embalar droga, e uma arma de fogo calibre 22, com um artefato no cano, adaptada para mira, além de algumas munições e dinheiro.

Fonte: PCMG