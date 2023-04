PCMG e PCSP prendem suspeitos de roubos na zona rural de Guaxupé

Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e estão à disposição da Justiça.

Foto: PCMG

Na manhã desta terça-feira (25/4), equipes das policiais civis de Minas Gerais (PCMG) e do Estado de São Paulo (PCSP) cumpriram mandados de busca e de prisão nos bairros Jardim América e Jardim Primavera, em Guaxupé, Sul de Minas. Dois homens, de 45 e 48 anos, foram presos, suspeitos de integrar um grupo criminoso especializado em roubos na zona rural da região, com atuação em ambos os estados.

A ação policial marca a fase final de um trabalho investigativo que durou cerca de dois anos, culminando no desmantelamento da organização. Segundo apurado, a dupla presa é indicada como responsável por localizar as vítimas do grupo. Os investigados tiveram suas prisões cautelares deferidas em razão do robusto conjunto probatório reunido pela equipe de investigação.

O delegado regional em Guaxupé, Fabiano Mazzarotto Gonçalves, pontua a integração das polícias mineira e paulista. “Trabalhamos com grande sinergia com a PCSP; uma parceria de longa data sempre rende bons frutos para a sociedade. Hoje vemos mais um resultado positivo que reforça o compromisso da Polícia Civil com a segurança do homem do campo”, ressalta.

Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e estão à disposição da Justiça.

Fonte: PCMG