PCMG deflagra 2ª etapa da operação Deméter no Sul do estado

Foto: PCMG

Em continuidade à operação Deméter, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu mandado de busca e apreensão, nessa segunda-feira (3/7), em Campestre, no Sul do estado. A ordem judicial foi expedida contra um indivíduo, de 20 anos, investigado por integrar um grupo criminoso envolvido em roubos a propriedades rurais de Machado.

Na oportunidade, foram arrecadados uma motocicleta (furtada pela quadrilha no bairro Ouvidor, em Machado), uma mala, dois chapéus, uma jaqueta, uma espingarda calibre 12 (furtada pelo grupo no bairro Pedra Branca, zona rural de Bandeira do Sul) e um celular. Por esse motivo, o suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo.

Com a conclusão dessa etapa dos trabalhos policiais, a operação já conta com cinco pessoas presas e com a apreensão de duas armas e de veículos e objetos roubados.

As investigações prosseguem.

Fonte: PCMG