PCMG apreende duas motos comercializadas ilegalmente no Sul do estado

Foto: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apreendeu, no Sul do estado, duas motocicletas com as numerações de chassi e motor adulteradas. Os veículos, recuperados na última quarta-feira (22/3), teriam sido comercializados, ilegalmente, pelo responsável por um antigo pátio de guarda e recolhimento de veículos na cidade de Delfinópolis.

Ainda conforme investigação, em andamento na Delegacia de Polícia em Cássia, há indícios de que outras motocicletas apreendidas tenham sido comercializadas, de forma ilegal, pelos investigados.

Esquema

Em 2015, uma empresa da cidade de Cássia foi credenciada pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) para prestar serviços de remoção e guarda de veículos apreendidos pelas polícias Civil e Militar nas cidades de Cássia, Capetinga e Delfinópolis.

De acordo com a equipe que coordena as investigações, os veículos recolhidos em Delfinópolis, no antigo pátio, deveriam ser repassados a essa empresa para, posteriormente, irem a leilão realizado pelo Detran. No entanto, o responsável pelo antigo pátio, sem autorização, teria comercializado algumas motocicletas apreendidas.

Durante as apurações, a PCMG representou à Justiça pela expedição de mandados de busca e apreensão, por meio dos quais as duas motocicletas foram recuperadas.

As investigações prosseguem.

Fonte: PCMG