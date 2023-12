Operação Zero Grau resulta em quatro prisões e apreensão de motos

No curso da ação ainda foram apreendidas cinco motocicletas, aparelhos celulares, objetos destinados à adulteração de veículo e entorpecentes.

Foto: PCMG

Em Varginha, nesta sexta-feira (29/12), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em conjunto com a Polícia Militar (PMMG), deflagrou a operação Zero Grau, visando desarticular uma associação criminosa atuante em adulteração de veículos, incitação ao crime, desacato, desobediência e diversos delitos previstos no Código de Trânsito Brasileiro.

Durante cumprimento de oito mandados de busca e apreensão, os policiais efetuaram quatro prisões em flagrante por adulteração de sinal de veículo automotor e tráfico de drogas. No curso da ação ainda foram apreendidas cinco motocicletas, aparelhos celulares, objetos destinados à adulteração de veículo e entorpecentes.

Fonte: PCMG