Operação Pullback cumpre buscas contra advogados em Poços de Caldas

Documentos e aparelhos eletrônicos foram apreendidos para auxiliar nas investigações.

Foto: PCMG

Uma ação conjunta entre as polícias civis de Minas Gerais (PCMG) e do Estado de São Paulo (PCESP) resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão em residências e escritórios de advocacia ligados a dois investigados na cidade mineira de Poços de Caldas e também em municípios paulistas. A fase dois da operação Pullback foi deflagrada nessa terça-feira (4/4).

Os trabalhos investigativos, em tramitação na Delegacia de Polícia Civil em Mogi das Cruzes (SP), apuram os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Documentos e aparelhos eletrônicos foram apreendidos para auxiliar nas investigações.

A operação contou com a participação de 12 policiais civis dos dois estados e foram empregadas quatro viaturas. Conforme preconiza a legislação, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) acompanharam a ação policial.

Fonte: PCMG