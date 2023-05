Operação Parabellum resulta em prisão de 12 pessoas no Sul de Minas￼

Além das ordens judiciais, foram realizadas duas prisões em flagrante.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou, na manhã desta quarta-feira (16/5), a operação Parabellum, que resultou no cumprimento de 21 mandados de busca e apreensão e outros 10 de prisão, em Campo Belo e Cristais, no Sul de Minas. Além das ordens judiciais, foram realizadas duas prisões em flagrante.

De acordo com o delegado regional Alessandro Mior Gambogi, a ação teve como objetivo reprimir os crimes de tráfico de drogas e outros conexos, como homicídios e roubos. “A nova chefia da PCMG busca mais operações, efetividade e visibilidade da PCMG. Podemos esperar que operações como esta, e até maiores, sejam realizadas tanto no âmbito da 4ª Regional como em toda Minas Gerais”.

As investigações iniciaram em dezembro do ano passado, com a apuração de homicídios decorrentes do tráfico de drogas na região. Foram apreendidas dinheiro, drogas, réplicas de arma de fogo e celulares.

“A investigação foi concentrada na região conhecida como Cantão, que tinha um tráfico de drogas muito atuante. Foram solicitadas prisões temporárias e a quebra de sigilo de dados bancários e telefônicos. As investigações prosseguem para a conclusão”, disse o delegado José Rubens Neto, titular da Delegacia em Campo Belo.

Em Cristais, a PCMG cumpriu sete mandados de busca e apreensão e dois de prisão, sendo uma pessoa presa em flagrante. O delegado Matheus Nascimento e Silva, titular em Cristais, destacou a importância da ação. “A cidade estava demandando esse tipo de atenção, apesar de ser uma cidade pequena, porém, com uma onda de criminalidade crescente e precisava dessa resposta enérgica da PCMG”, afirmou.

Participam da operação 110 policiais civis, com equipes locais e da Coordenação Aerotático (CAT), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Canil, com apoio da Polícia Penal.

Fonte: PCMG