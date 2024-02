Operação Overlord mira o tráfico de drogas em Santa Rita do Sapucaí

As investigações prosseguem a fim de identificar outros envolvidos no narcotráfico e crimes correlatos.

As polícias Civil de Minas Gerais (PCMG) e Militar (PMMG) realizaram, nessa quinta-feira (1/2), em Santa Rita do Sapucaí, Sul do estado, a operação Overlord, com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas na região. Dois homens foram presos e várias porções de drogas apreendidas.

Também foi recolhida, no curso da ação, uma arma de fogo, grande quantidade de dinheiro, um veículo e 30 aparelhos celulares. A operação é resultado de investigações voltadas à prevenção e repressão ao tráfico de drogas na cidade.

No total, foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão, envolvendo o efetivo de quase 80 policiais. As investigações prosseguem a fim de identificar outros envolvidos no narcotráfico e crimes correlatos.

