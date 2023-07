Operação Fim da Linha: PCMG recupera oito celulares em Três Pontas

Somente neste ano, a operação foi responsável pela recuperação de 20 aparelhos celulares em Três Pontas.

Para combater o furto e roubo de celulares em Três Pontas, no Sul do estado, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realiza, desde 2017, a operação Fim da Linha no município. Na última semana, a ação policial resultou na recuperação de oito aparelhos, os quais já foram devolvidos aos donos.

Somente neste ano, a operação foi responsável pela recuperação de 20 aparelhos celulares em Três Pontas. Conforme explica o delegado Gustavo Gomes, a iniciativa, de natureza permanente, visa afastar ou reduzir o prejuízo de vítimas de crimes patrimoniais. “Não raras vezes auxilia também na identificação e na prisão dos responsáveis pela subtração, de receptadores e até de traficantes que negociam aparelhos por droga”, esclarece.

