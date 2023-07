Operação Deméter mira roubos em propriedades rurais de Machado

O trio foi detido durante a operação Deméter, desencadeada pela Polícia Civil de Minas Gerais, no domingo e nesta segunda-feira.

Foto: PCMG

As investigações sobre roubos ocorridos em propriedades rurais de Machado, no Sul do estado, resultaram na identificação de três homens, todos de 30 anos, contra os quais foram expedidos mandados de prisão preventiva. O trio foi detido durante a operação Deméter, desencadeada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), no domingo (2/7) e nesta segunda-feira (3/7).

Após levantamentos realizados pela Delegacia de Polícia Civil em Machado, a equipe se deslocou até Campos Gerais, cidade a cerca de 70 quilômetros de distância, onde dois dos investigados foram presos. Um dos suspeitos foi detido em via pública, no bairro do Rosário, durante uma festa.

O segundo suspeito, contra o qual constam três mandados de prisão, foi localizado no mesmo bairro, sendo avistado pelos policiais em um veículo. Ao ser abordado, ele ainda tentou fugir, colidindo o veículo que dirigia contra uma viatura policial. Ao dar ré, o homem, que estava armado com um revólver, ainda disparou contra os policiais. Ele foi preso e encaminhado ao hospital, onde permanece sob escolta. Durante a troca de tiros, um policial civil foi ferido de raspão no pé, mas sem gravidade.

O terceiro suspeito foi preso na manhã de hoje em Fama, que fica a aproximadamente 50 quilômetros de Machado. Durante buscas, foram localizados e apreendidos dois veículos, um envolvido em crimes na região e uma caminhonete com placa de identificação de outro veículo. Por esse motivo, além do mandado de prisão, o homem ainda foi preso em flagrante por adulteração de sinais de veículo automotor. A companheira do investigado, de 30 anos, também foi presa em flagrante pelo mesmo crime.

Fonte: PCMG