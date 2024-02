Operação conjunta mira tráfico de drogas em Santa Rita do Sapucaí

As investigações prosseguem, a fim de identificar outros envolvidos com o tráfico de drogas e outros crimes correlatos.

Foto: PCMG

Com foco no combate ao tráfico de drogas na cidade de Santa Rita do Sapucaí, Sul do estado, as polícias Civil de Minas Gerais (PCMG) e Militar (PMMG) desencadearam, nessa quinta-feira (1/2), a segunda fase da operação Overlord. Na ocasião, duas pessoas foram presas, sendo ainda apreendidos porções de cocaína e maconha, uma arma de fogo, dinheiro, um veículo e 30 celulares.

Durante os trabalhos, os policiais cumpriram 23 mandados de busca e apreensão, envolvendo o efetivo de quase 80 policiais. Entre os presos na ação estão um homem, detido por posse irregular de arma de fogo, e uma mulher, por tráfico de drogas.

Fonte: PCMG