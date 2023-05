Operação Atlas resulta na prisão de quatro suspeitos em Guaxupé￼

A ação contou com a participação de 60 policiais, em 13 viaturas, incluindo o apoio do Canil da PCMG e o suporte do helicóptero da Coordenadoria Aerotática (CAT).

Foto: PCMG

Na manhã desta sexta-feira (19/5), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou em Guaxupé, no Sul do estado, a operação Atlas, com foco no combate ao tráfico de drogas. No curso dos trabalhos, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, sendo ainda efetuadas quatro prisões em flagrante.

As investigações que fundamentaram os mandados se desdobraram por vários meses, compreendendo diversos alvos de tráfico de drogas distribuídos pela cidade. O delegado regional Fabiano Mazzarotto Gonçalves ressalta “a importância dos trabalhos investigativos de forma qualificada para o reforço da sensação de segurança para a sociedade local”.

A ação contou com a participação de 60 policiais, em 13 viaturas, incluindo o apoio do Canil da PCMG e o suporte do helicóptero da Coordenadoria Aerotática (CAT).

Atlas

O nome da operação faz referência ao complexo trabalho desempenhado pelas equipes no levantamento de alvos distribuídos pela cidade de Guaxupé.

Fonte: PCMG