Motociclista é preso após atropelar idosa e fugir, em Ilicínea

A Polícia Militar foi acionada na tarde da última terça-feira (5), na Avenida XV de novembro, Centro de Ilicínea/MG, onde indivíduo em alta velocidade, fugiu numa motocicleta após atropelar uma idosa.

A guarnição se deparou com grande aglomeração e a vítima caída na via, inconsciente, com visíveis lesões pelo corpo e suspeita de fratura numa das pernas. A ambulância do pronto atendimento logo chegou e a conduziu para os devidos cuidados médicos, onde ela permaneceu em estado grave e as guarnições policiais saíram em rastreamento ao suspeito de 18 anos, indivíduo inabilitado e contumaz na prática de direção perigosa.

Ele foi preso após ser encontrado escondido numa oficina mecânica localizada à Avenida Felicidade, bairro Jardim Planalto e a motocicleta Honda/CG Start vermelha e placa de Ilicínea/MG foi apreendida numa garagem do lado da oficina.

Testemunhas relataram que o suspeito estava empinando a motocicleta e numa destas manobras, atropelou a vítima; fato gravado por monitoramento de um comércio.

O aparelho celular do suspeito também foi apreendido visto às denúncias de que ele administra grupo de WhatsApp centrado em manobras perigosas de veículos, colocando vidas de transeuntes em perigo. Foram confeccionados os respectivos autos de infrações de trânsito e o autor levado para a Delegacia de Polícia Civil, para as demais providências.

