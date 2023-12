Motocicletas irregulares são removidas pelo Demutran e GCM em Poços de Caldas

As operações pretendem reprimir perturbações do sossego e manobras perigosas realizadas por motocicletas em situação irregular.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

No último domingo, 24 de dezembro, o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) e a Guarda Civil Municipal (GCM) de Poços de Caldas realizaram a Operação Duas Rodas, resultando na remoção de seis motocicletas em situações irregulares.

A ação abordou um total de 26 motos na região, identificando seis veículos que apresentavam diversas irregularidades, incluindo escapamentos barulhentos, documentação atrasada, condutores sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), numeração de motor divergente e duas motocicletas envolvidas em disputa de “racha”.

Conforme o Demutran, a poluição sonora proveniente das motocicletas se deve a escapamentos com silenciadores de motor de explosão defeituosos, inoperantes ou com escapamento esportivo de design diferente, resultando em ruídos superiores aos níveis originais.

Os condutores flagrados durante a operação responderão por infração grave, conforme o inciso X do artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): “conduzir veículo com descarga livre ou com silenciador do motor de explosão defeituoso, ou inoperante”. Além disso, estarão sujeitos a multa no valor de R$ 195,23 e acumularão cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

Segundo o secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria, a equipe tem adotado medidas de fiscalização para coibir condutas irregulares desse tipo, visando garantir a preservação da ordem e segurança no trânsito. As operações pretendem reprimir perturbações do sossego e manobras perigosas realizadas por motocicletas em situação irregular.

As motocicletas removidas foram encaminhadas para o pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), onde foram aplicadas as devidas autuações tanto aos veículos quanto aos condutores. A ação reforça o compromisso em promover um trânsito mais seguro e conforme as leis vigentes.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas