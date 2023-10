Menores e drogas são apreendidos pela PM

Os menores foram apreendidos e acompanhados de seus representantes, foram levados para a delegacia de plantão, junto com o material arrecadado, para as devidas providências.

Foto: PMMG

Durante operação policial no Centro de Varginha na última quarta-feira (04/10), a Polícia Militar observou indivíduos em atitude suspeita, ao se deslocar na direção deles para a abordagem, um casal saiu em direção à Praça Getúlio Vargas.

Com os suspeitos que permaneceram, nada de ilícito foi encontrado e após a abordagem, as guarnições foram até o casal, menores de 16 e 15 anos, sendo que foi localizado no bolso do menor uma bucha de maconha e na sua mochila uma pequena bolsa de nylon contendo cinco buchas da mesma droga, um pote com outras três buchas idênticas e R$ 100,00 em notas diversas.

Na bolsa da menor foi apreendidos um cigarro e uma porção de maconha, além de um dichavador, um canivete e uma lâmina. Ela afirmou ser usuária, que comprou noutro dia e que sempre leva o canivete para a escola.

O menor assumiu vender a droga no Centro por R$ 10,00 e que na sua casa teria mais drogas. Ao chegar no local, foi apreendido num bloco de cimento, um tablete prensado de maconha.

Fonte: PMMG