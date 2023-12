Menor é apreendido junto com drogas, em Três Pontas

O suspeito de 14 anos confessou que realiza o comércio ilícito, sendo apreendido, juntamente com a droga, permanecendo à disposição da justiça.

Foto: PMMG

Na tarde desta segunda-feira (04/12) em Três Pontas, durante Operação Natalina, a Polícia Miltiar recebeu informações de que um suspeito menor estaria comercializando drogas em sua casa.

A guarnição fez contato com a mãe dele que autorizou a entrada da equipe, que após buscas, localizou num buraco no muro, 19 buchas de maconha e 12 pinos de cocaína. O suspeito de 14 anos confessou que realiza o comércio ilícito, sendo apreendido, juntamente com a droga, permanecendo à disposição da justiça.

Fonte: PMMG