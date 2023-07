Jovens são presos com noventa pedras de crack, em Varginha

Perante a situação os jovens foram apresentados na delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais arrecadados.

Na última terça-feira (25) em Varginha, a PM durante patrulhamento, recebeu informações de que em um imóvel abandonado, localizado na rua Doutor Manoel Rodrigues Souza, bairro Parque Catanduvas, havia alguns jovens realizando uso e comércio de drogas.

Diante da informação, foi realizada operação policial com o intuito de abordar e cessar a traficância naquela localidade. Com a chegada da PM ao local, foi avistado três jovens na entrada do imóvel, que ao perceberem a aproximação da PM tentaram evadir e dispensar os diversos materiais.

Contudo, os suspeito foram contidos e abordados, sendo identificados um homem e dois adolescentes, um de 16 anos e outro de 17 anos. Ao verificarem os materiais que tentaram ser dispensados pelos jovens, foram encontrados: 90 pedras de crack embaladas e prontas para venda, três cigarros de maconha, um papelote de cocaína, três aparelhos celulares sem procedência e a importância de R$ 450,90 (quatrocentos e cinquentas reais e noventa e cinco centavos) em dinheiro trocado.

Perante a situação os jovens foram apresentados na delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais arrecadados.

