Jovem de 23 anos é morto a tiros em Três Corações

Foi realizado intenso rastreamento, mas até o momento os suspeitos não foram localizados.

Foto: PMMG

Na tarde da última quarta-feira (27), na cidade de Três Corações, a Polícia Militar foi acionada via 190 a comparecer, onde uma pessoa estaria ferida por disparo de arma de fogo.

No local os militares encontraram a vítima, de 23 anos, caída ao solo e havia uma grande quantidade de sangue próximo a cabeça. Compareceu também ao local uma unidade do Corpo de Bombeiros e do SAMU, sendo constatado pelo médico que a vítima já estava sem os sinais vitais.

Foi acionada a perícia técnica da Polícia Civil, a qual, verificou se tratar de perfurações causadas por arma de fogo e em seguida liberou o corpo para o IML local, para exames complementares.

Durante levantamentos foram colhidas informações de que os suspeitos seriam possivelmente dois indivíduos, de 20 e 19 anos, e que a motivação se deu por conta de rixa entre bairros. Foi realizado intenso rastreamento, mas até o momento os suspeitos não foram localizados. Os envolvidos possuem passagens criminais como tráfico de drogas e roubo.

Fonte: Décima Sexta Companhia Independente de Polícia Militar – 16ª Cia PM Ind