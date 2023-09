Incêndio em Kombi, em Alfenas é controlado pelos Bombeiros Militares

O fogo rapidamente se espalhou por todo o veículo, e os Bombeiros Militares de Alfenas foram acionados.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na noite da última terça-feira (26), em Alfenas, um veículo Kombi pegou fogo. O motorista do veículo, que estava retornando do trabalho e dirigindo, percebeu o início do incêndio e imediatamente tentou conter as chamas, porém, sem sucesso. O fogo se espalhou rapidamente por todo o veículo, deixando o motorista em uma situação crítica.

Diante da emergência, os Bombeiros Militares de Alfenas foram prontamente acionados para controlar a situação. Ao chegar ao local, eles tomaram medidas imediatas para isolar a área do incêndio, garantindo a segurança dos pedestres que transitavam nas proximidades.

Os bombeiros utilizaram uma técnica eficaz que envolveu o uso de água não potável e uma “linha direta”, que consiste na aplicação de jatos de água diretamente nas chamas. Graças à ação rápida e coordenada dos bombeiros, o fogo foi controlado e extinto com sucesso. Ninguém ficou ferido, e não houve relatos de danos a outras propriedades.

Até o momento, as causas que levaram ao incêndio no veículo Kombi permanecem desconhecidas e estão sob investigação pelas autoridades competentes.

Fonte: Corpo de Bombeiros