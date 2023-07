Idoso é preso por importunação sexual, em Varginha

Suspeito havia passado as mãos na cintura e barriga de uma jovem de 15, no interior de um transporte coletivo

Foto: CSul

Na tarde desta quinta-feira (13), a Polícia Militar foi acionada e compareceu na rua Delfim Moreira, no Centro de Varginha, onde segundo informações preliminares havia ocorrido uma importunação sexual no interior do ônibus que presta serviços de transporte coletivo urbano no município.

O motorista do coletivo relatou que durante o trajeto foi informado por outros passageiros que o suspeito de 66 anos, aparentemente embriagado, havia passado as mãos na cintura e barriga de uma jovem de 15 anos que também se encontrava no interior do coletivo, relatando ainda que os demais passageiros advertiram o idoso e comunicaram-lhe o fato, acionando assim a PM.

Diante da situação o suspeito foi preso e conduzido a delegacia de Polícia Civil e a vítima devidamente acompanhada e assistida.

Fonte: Assessoria de comunicação do 24° BPM