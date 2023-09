Homem é preso com arma de fogo e identidade falsa, em Divinópolis

iO suspeito, um homem de 22 anos que já tinha antecedentes criminais por outros delitos, foi detido.

Foto: PMMG

Na madrugada desta quinta-feira (31), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio do 23º BPM, em Divinópolis, estava conduzindo uma operação de combate a homicídios quando os policiais do Tático Móvel observaram um veículo VW Saveiro com vidros escuros transitando de maneira suspeita pelo bairro Alvorada.

O condutor do veículo, ao perceber a presença da polícia, tentou fugir da guarnição, mas foi interceptado. Durante a busca no interior do veículo, os policiais encontraram uma pistola Taurus, calibre 938, contendo 17 munições, além de um documento de identidade falsificado. Foi constatado que a arma de fogo encontrada era produto de um furto ocorrido na cidade de Conceição do Pará/MG. O suspeito, um homem de 22 anos que já tinha antecedentes criminais por outros delitos, foi detido.

A ocorrência foi encerrada na delegacia de Polícia Civil de Divinópolis. A ação policial demonstra o empenho das autoridades em combater a criminalidade e apreender armas ilegais nas ruas, contribuindo para a segurança da comunidade local.

Fonte: PMMG