Homem é preso após esfaquear outro homem, em Varginha

Suspeito tentou fugir, mas como o imóvel estava cercado pela PM, ele optou por se entregar sem resistência, sendo então preso

Foto: CSul

Em Varginha, nesta quarta-feira (02), a PM compareceu na Rua Francisco Silva Tavares, no bairro Sion, onde uma vítima havia sido esfaqueada. No local, a equipe deparou com um homem caído ao solo. O Corpo de Bombeiros realizou o atendimento da vítima até a UPA, porém, o médico plantonista constatou que a vítima já se encontrava em óbito.

Visando apurar o ocorrido, no local dos fatos, uma testemunha informou a PM que escutou barulhos de uma discussão na garagem da casa ao lado, e ao sair de seu imóvel, visualizou a vítima sentada no chão da garagem com as mãos no pescoço e o suspeito segurando uma faca nas mãos, discutindo com ele. O suspeito, ao ser flagrado pela testemunha, saiu correndo tomando rumo ignorado.

Diante da situação foram iniciados os rastreamentos para localizar o suspeito, sendo ele encontrado na casa de sua mãe no mesmo bairro do fato. Inicialmente o suspeito tentou fugir, mas como o imóvel estava cercado pela PM, ele optou por se entregar sem resistência, sendo então preso, e optado por usar de seu direito de silêncio, não revelando onde havia dispensado a faca, ou revelando qualquer outro detalhe sobre o delito.

A perícia técnica compareceu ao local e realizou seus trabalhos de praxe, e o suspeito foi apresentado preso em flagrante a delegacia de Polícia Civil da cidade.

No ano de 2023, a cidade de Varginha apresenta uma redução significativa no número de crimes de homicídios, sendo uma redução de mais de 60% destes crimes se comparado ao mesmo período do ano anterior.

Fonte: PMMG