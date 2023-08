Homem é indiciado pela PCMG por feminicídio ocorrido em Alfenas

O procedimento foi encaminhado ao Poder Judiciário.

Foto: CSul

Em Alfenas, no Sul do estado, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu a investigação sobre a morte de uma mulher, de 26 anos, ocorrida na madrugada do dia 2 deste mês. Um homem, de 63 anos, foi indiciado pelo crime de feminicídio.

Na data dos fatos, a Polícia Civil foi acionada após o encontro do corpo da vítima, o qual apresentava lesões produzidas por objeto cortante, possivelmente um machado ou podão. Na mesma data, a Polícia Militar conduziu à delegacia o suspeito, que mantinha um relacionamento com a vítima.

Diante das evidências levantadas pelos policiais civis, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. “Embora o indiciado tenha negado a autoria, as provas colhidas pela equipe de investigadores foram determinantes para apontar sua culpabilidade”, afirmou o delegado Waldemar de Melo Junior.

O procedimento foi encaminhado ao Poder Judiciário.

Fonte: PCMG