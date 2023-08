Homem é encontrado ferido em ponto de ônibus em Varginha

Ele estava caído no chão, usando cueca e camiseta, com vários ferimentos pelo corpo.

Foto: CSul

Na manhã desta terça-feira, um homem foi encontrado com sinais evidentes de espancamento no ponto de ônibus localizado na avenida Rio São Francisco, situado no bairro Imaculada Conceição, em Varginha.

O indivíduo estava no chão, vestindo apenas cueca e uma camiseta, apresentando vários ferimentos pelo corpo. De acordo com informações fornecidas pelos Bombeiros, o homem, aproximadamente com 45 anos de idade, encontrava-se consciente no momento do resgate, porém relutava em receber atendimento médico.

Diante da sua condição, foi decidido conduzi-lo ao hospital Bom Pastor para avaliação e cuidados especializados.

Fonte: Redação CSul