Homem denunciado por importunação sexual foi conduzido pela Guarda Municipal de varginha

Suspeito teria agarrado a agente de endemias quando esta teria adentrado no interior da residência para vistoriar o local

Foto: GCMV

Na manhã da última terça-feira, 05, uma equipe da GCMV, após ser acionada pelo CECOM, quando foram informados que uma servidora do Setor de Vigilância Epidemiológica, havia sofrido importunação sexual por parte de um morador do Parque Bela Vista, de 61 anos.

Suspeito teria agarrado a agente de endemias pela cintura na altura dos seios, quando esta teria adentrado no interior da residência para vistoriar o local quanto a possíveis criadouros dos mosquitos Aedes aegypti ou Chikungunya, momento em que, mesmo apavorada ela conseguiu se desvencilhar e correr para a rua, onde ligou para sua chefia imediata e pediu ajuda, a qual acionou o apoio da GCMV.

Ao chegar ao local os agentes da Guarda Civil Municipal confirmaram os fatos com a vítima, sendo assim, o suspeito e a vítima foram levados até o Pronto Atendimento do Hospital Bom Pastor, onde passaram por consulta médica e posteriormente, levados até a Delegacia de Plantão, onde permaneceram para as devidas providências em relação à conduta do suspeito.

Fonte: GCMV