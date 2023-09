Heliodora: PCMG indicia suspeito de matar homem com paulada na cabeça

O crime ocorreu no dia 11 deste mês e, de acordo com a apuração, a vítima estava dizendo que o suspeito estava armazenando drogas para comércio em casa.

Foto: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) indiciou, nesta quinta-feira (21/9), um suspeito, de 21 anos, por matar um homem, de 47, com um bastão, em Heliodora, no Sul do estado.

A vítima, que sofreu traumatismo craniano, foi abordada pelo investigado, o qual invadiu a residência do homem. Após tomar conhecimento do fato, a equipe da Delegacia de Polícia Civil em Natércia realizou investigações e coletou depoimento de testemunhas, além de elementos de prova, que possibilitou concluir pelo homicídio e não lesão corporal seguida de morte, como havia sido registrado.

O crime ocorreu no dia 11 deste mês e, de acordo com a apuração, a vítima estava dizendo que o suspeito estava armazenando drogas para comércio em casa. O investigado, então, realizou o ataque, causando a morte.

O suspeito foi identificado e indiciado. O inquérito policial segue para a Justiça para as providências cabíveis.

Fonte: PCMG