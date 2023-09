Guardas Municipais de Varginha deparam com acidente de trânsito com vítima na Av. Dr. Modena

Equipe do resgate socorreu um dos motociclistas, transportando-o até o Hospital Bom Pastor. O outro condutor, nada sofreu.

Foto: GCMV

Na manhã desta terça-feira, 26, uma equipe da Guarda Civil Municipal de Varginha que deslocava para área central, deparou com um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas, estando um dos condutores caído na via com vários ferimentos.

A equipe prestou os primeiros atendimentos aos envolvidos, sinalizou e preservou o local, bem como controlou o trânsito até a chegada do Resgate do Corpo de Bombeiros, que já havia sido acionado por populares.

Ao chegar ao local à equipe do resgate socorreu um dos motociclistas, de 68 anos, transportando-o até o Pronto Atendimento do Hospital Bom Pastor. O outro condutor, de 20 anos, que é inabilitado, nada sofreu. Uma equipe da PMMG, que também já havia sido acionada, chegou ao local e assumiu a ocorrência.

Fonte: Prefeitura de Varginha