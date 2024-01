Guarda Municipais de Varginha, Santa Luzia e Boa Esperança participam de curso para ampliar a segurança nos municípios

O treinamento está sendo realizado nas dependências do Centro de Comando da GCM de Varginha e também nas instalações do estádio municipal “Melão”, bem como em algumas praças da cidade.

Foto: GCMV

Nos dias 25 e 26/01, está sendo realizado o Curso de Moto patrulhamento para os GCMs que comporão as equipes específicas de motopatrulhas. O treinamento está sendo ministrado pelo Centro de Formação da GCM de Varginha em parceria com Agentes Instrutores das Guardas Municipais de RIBEIRÃO PRETO/SP, GCM 1ª Classe Frederico Alexandre Ribeiro, de CAJAMAR/SP, Inspetor GCM João Paulo Paes, GCM 3ª Classe Jamil Caldeira Júnior e GCM 3ª Classe Rian Palandi César e de INDAIATUBA/SP, GCM Classe Especial Edinaldo José da Silva.

Estão participando do curso juntamente com 15 (quinze) GCMs de Varginha os Guardas Municipais das cidades de Santa Luzia e de Boa Esperança, que durante o treinamento estão recebendo instruções de Técnicas de Motovelocidade, divididas em parte teórica e prática, objetivando aperfeiçoar o patrulhamento ostensivo das equipes de motopatrulha com aplicação de técnicas de pilotagem e manobras ofensivas em vias públicas e em terrenos acidentados, quando assim se fizer necessário.

O Diretor da GCMV, Sr. Marcos Cleber Sales, disse que esse treinamento trará uma ampliação na área de atuação das equipes, agilizando a movimentação e o deslocamento de forma mais segura e consciente para o atendimento de diversas ocorrências, uma vez que o trânsito na cidade de Varginha vem crescendo de forma surpreendente, causando constantes congestionamentos, que mesmo em horários mais tranquilos acabam por dificultar o atendimento rápido e eficiente das diversas ocorrências atendidas diuturnamente.

