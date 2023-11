Guarda Civil Municipal de Varginha presta apoio na retirada de carreta bi-trem presa

Carreta ficou presa em cruzamento no bairro Bom Pastor

Foto: GCMV

No início da noite desta segunda-feira (20), um motorista de uma carreta caçamba bi-trem, após “ser confundido” pelo GPS, tentou subir a Rua Allan Kardec, bairro Bom Pastor sentido centro, não conseguindo, fazendo com que o veículo voltasse de ré, até ficar preso no cruzamento com a Rua Santa Margarida, onde quase esbarrou em duas residências.

Com a ajuda de uma patroa da prefeitura e outros motoristas que utilizaram os cavalos de outras carretas mais potentes, os Guardas Municipais, que por segurança interditaram o trânsito e a circulação de pessoas no entorno do cruzamento, e após muito esforço e apoio de todos no local, conseguiram retirar a carreta em segurança e o trânsito finalmente pode ser liberado.

Fonte: Prefeitura de Varginha