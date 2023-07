Guarda Civil Municipal de Varginha intensifica patrulhamento em praças e ruas

Foi aumentado o número de viaturas patrulhando em mais setores do município

Foto: GCMV

Desde a última segunda-feira, 03, a Guarda Civil Municipal de Varginha vem reforçando os postos de serviço de vigilância e segurança já existentes, bem como tem intensificado o patrulhamento na área central, onde se concentra um grande e diversificado número de comércios, agências bancárias, e outros, além do trânsito intenso de veículos, o que atrai um significativo número de cidadãos. Essas eram demandas solicitadas diariamente pela população e também pelos comerciantes.

Vale destacar que também foi aumentado o número de viaturas patrulhando em mais setores do município, abrangendo um número maior de bairros, apoiando e auxiliando na continuidade do serviço público municipal, além dos diversos apoios prestados aos demais órgãos, tanto do Município, quanto do Estado.

Fonte: GCMV