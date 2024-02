Guarda Civil Municipal de Varginha atendem ocorrência de atropelamento na Praça João Pessoa

Os Guardas Municipais sinalizaram e isolaram o local, desviaram o trânsito para as vias adjacentes, acionaram o Corpo de Bombeiros, o SAMU, a Perícia e a PM.

Foto: GCMV

Na manhã desta quinta-feira, 08, uma equipe da GCMV foi acionada a comparecer na Praça João Pessoa no Centro, para verificar uma atropelamento de um homem, o qual, segundo informações ainda se encontrava caído na via.

A equipe deslocou e ao chegar na citada Praça deparou com a vitima ainda deitada no meio da via, sendo amparado por populares, que relataram que o mesmo havia acabado de ser atropelado pelo veículo Fiat Uno, que se encontrava parado próximo à vítima.

Os Guardas Municipais sinalizaram e isolaram o local, desviaram o trânsito para as vias adjacentes, acionaram o Corpo de Bombeiros, o SAMU, a Perícia e a PM. Uma equipe do SAMU chegou ao local e após prestar os primeiros atendimentos à vitima a transportou para o pronto Atendimento do Hospital Bom Pastor.

A Perícia da Polícia Civil compareceu no local e realizou os trabalhos de praxe. A PM também compareceu no local.

Fonte: GCMV