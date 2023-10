Grupo é preso por fraude durante prova de legislação em Três Corações

Na ocasião, os policiais apreenderam dispositivos de gravação, ponto eletrônico, celulares, cocaína e um veículo.

Cinco pessoas, com idades entre 27 e 47 anos, foram presas em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nessa quinta-feira (26/10), suspeitas de envolvimento em fraude durante prova de legislação de trânsito realizada na cidade de Três Corações, no Sul do estado. Na ocasião, os policiais apreenderam dispositivos de gravação, ponto eletrônico, celulares, cocaína e um veículo.

As investigações iniciaram após informações recebidas pela equipe policial sobre a presença na cidade de um suposto grupo especializado em fraudes durante provas de legislação de trânsito no estado. Com base nas informações recebidas, policiais civis iniciaram as apurações, sendo identificados os veículos dos suspeitos e onde eles estavam.

Após levantamentos, policiais abordaram um candidato investigado, de 43 anos, ocasião em que ele foi flagrado utilizando equipamentos e dispositivos fixados no corpo e um ponto eletrônico no ouvido. Simultaneamente, outras equipes da PCMG que estavam monitorando os demais suspeitos, prenderam em flagrante quatro pessoas em uma casa próxima ao local da prova. O grupo foi detido no momento em que se preparava para fugir do local. Durante as buscas, foram encontrados com os suspeitos dispositivos eletrônicos e cartilhas com placas de sinalização.

Conforme os primeiros levantamentos, o preso de 47 anos seria o líder do grupo, o homem de 27, responsável pela montagem e operação dos dispositivos eletrônicos, uma mulher de 41 anos ditava as respostas das questões da prova e o suspeito de 38, fazia os levantamentos sobre as estruturas dos locais de prova para identificar a presença de detector de metais, a circulação de policiais civis, os horários das provas, além de abrigar os integrantes do grupo em sua casa.

