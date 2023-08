Gestante sofre lesões em colisão entre Van Escolar e motocicleta

O acidente envolveu uma colisão entre uma van escolar e uma motocicleta.

Foto: Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Alfenas foi acionado na tarde da última quinta-feira, para atendimento de acidente de transito com vítima gestante. O acidente envolveu uma colisão entre uma van escolar e uma motocicleta. A colisão dos dois veículos aconteceu nos cruzamentos da rua Barão de Alfenas com a rua Castro Alves, no bairro Itaparica, cidade de Alfenas.

Bombeiros militares ao serem acionados, encontraram a vítima no local do acidente deitada ao chão, consciente e orientada. Ao realizarem a avaliação da vítima, constataram uma lesão no braço esquerdo e a motociclista queixou de dores abdominais.

Por ser tratar de vítima gestante (grávida), os bombeiros rapidamente iniciaram atendimento da vítima no local e a equipe do SAMU que esteve em apoio, encaminhou a vitima ao hospital Alzira Velano. Já na van, que transportava crianças, ninguém se feriu.

Fonte: Corpo de Bombeiros