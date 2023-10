GCMV recuperam placas furtadas de túmulos do cemitério municipal

Em contato no Serviço Municipal de Luto – SEMUL, o Diretor confirmou serem as placas de lápides do Cemitério Municipal, sendo as mesmas deixadas aos cuidados da Administração do local.

Foto: GCMV

Agentes da Guarda Civil Municipal de Varginha, na manhã da última quarta-feira, 04, foram acionados pelo Centro de Comunicações para averiguar denúncia de que três suspeitos estariam praticando furto de lápides no interior do Cemitério Municipal.

A equipes deslocaram até o local e após realizarem averiguação em todo o interior do cemitério sem sucesso em localizar os suspeitos, passaram a realizar patrulhamento nas imediações do cemitério e lograram êxito em localizar nove placas de lápides jogadas em um dos canteiros da Av. Otávio Marques de Paiva, no Bairro Catanduvas.

Em contato no Serviço Municipal de Luto – SEMUL, o Diretor confirmou serem as placas de lápides do Cemitério Municipal, sendo as mesmas deixadas aos cuidados da Administração do local.

Fonte: Prefeitura de Varginha