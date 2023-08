GCMV recupera fiação furtada no Parque Ozanam

A fiação recolhida soma aproximadamente mais de 100 metros de fiação, a qual foi devidamente encaminhada à autoridade policial juntamente com o REDS registrado.

Foto: GCMV

Uma equipe da GCMV que realizava patrulhamento preventivo próximo ao Cemitério Municipal de Varginha, no Parque Ozanam, deparou com um homem que em atitudes suspeita transportava uma grande quantidade de fiação, a qual aparentava ter sido retirada dos postes nas proximidades.

Ao avistar a guarnição o suspeito empreendeu fuga escalando muros e se embrenhando por entre as resistências do bairro, não sendo possível a sua localização. Durante a fuga o suspeito abandonou na garagem de uma das residências o material furtado e a camiseta na cor rosa que estava usando, a qual apresentava vestígios de sangue, o que indica que o mesmo poderia estar ferido.

O suspeito apresentava as seguintes características de cor branca, estatura aproximada de 1.65, com cabelos louros e trajando calça jeans escura. A fiação recolhida soma aproximadamente mais de 100 metros de fiação, a qual foi devidamente encaminhada à autoridade policial juntamente com o REDS registrado.

Fonte: Prefeitura de Varginha