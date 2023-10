GCMV conduz suspeito por violência doméstica contra a própria irmã

A GCM foi acionada por servidoras da Policlínica do bairro Santa Maria, que perceberam os ferimentos aparentes pelo corpo da vítima e ouviu os seus relatos dos fatos

Foto: GCMV

Agentes da Guarda Civil Municipal de Varginha, na última terça-feira, 24, conduziram suspeito, de 64 anos, acusado de violência doméstica contra sua irmã, uma senhora de 51 anos.

A GCM foi acionada por servidoras da Policlínica do bairro Santa Maria, que ao perceberem os ferimentos aparentes pelo corpo da vítima e ouvir os seus relatos dos fatos, imediatamente solicitaram o apoio de uma guarnição no local, que ao chegar e confirmar os relatos proferidos pela própria vítima deslocou até a residência do suspeito, que confirmou os fatos e colaborativamente acompanhou os agentes até a Delegacia, onde ficou aos cuidados da Autoridade Policial.

A vítima, que apresentava lesões pelo rosto e boca, foi levada até o Pronto Atendimento do Hospital Bom Pastor, onde passou por consulta médica, sendo em seguida também levada até a Delegacia para as demais providências. Segundo a vítima essas agressões tem sido uma constante face desentendimentos entre ela e o agressor, que teve sua atitude enquadrada como Maria da Penha.

Fonte: Prefeitura de Varginha