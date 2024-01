GCM de Varginha ganha reforço na frota de viaturas com a chegada de novas motocicletas

São cinco motocicletas modelo Lander 250 da Yamaha.

Foto: GCMV

A Guarda Civil Municipal de Varginha recebeu na manhã dessa terça-feira, 23, das mãos do Prefeito Verdi Melo e do Vice-prefeito Leonardo Ciacci, o reforço em sua frota de mais cinco motocicletas modelo Lander 250 da Yamaha.

O evento contou também com as presenças dos Vereadores Dr. Fernando Guedes e Professor Rodrigo Naves, autores de Emendas Impositivas que auxiliaram na aquisição dos citados veículos, que juntamente com o Diretor Marcos Cleber Sales, o Comandante Gerson Alves da Trindade, do Inspetor Evaldo Mendes, do Corregedor Helder Vítor da Silva e de Subinspetores e GCMs realizaram o recebimento das novas Viaturas que serão empregadas no patrulhamento diuturno.

Nos próximos dias será realizado um Curso de Moto patrulhamento, que será ministrado pelo Centro de Formação da GCMV em parceria com agentes Instrutores das Guardas Municipais de Ribeirão Preto, Cajamar e Indaiatuba, para os GCMs que comporão as equipes específicas para a utilização das novas viaturas.

Na oportunidade o Prefeito Vérdi e o vice Leonardo parabenizaram a Guarda pelo Excelente trabalho realizado em Prol da segurança de Varginha, em parceira com as forças de segurança “colocando nossa cidade como a terceira mais segura de Minas”.

Fonte: Prefeitura de Varginha