GCM de Varginha é parceira do “Vida Vida” no Projeto Junte e Doe do Jeito Certo

Foto: GCMV

Na manhã desta sexta-feira, 27, uma equipe da Guarda Civil Municipal de Varginha, entregou mais uma significativa quantidade de lacres de latinha alumínio, blisters (cartelas de remédios) e tampinhas de plásticos diversas, os quais vem sendo arrecadado ao longo dos últimos meses junto aos seus agentes e também a comunidade do entorno da Sede da GCMV.

A parceria consiste em disponibilizar a Sede da GCMV como ponto de coleta desses materiais recicláveis, que posterior são entregues a Associação Vida Viva, que os vende. O valor arrecadado é utilizado para auxiliar na manutenção dos diversos benefícios e apoios prestados diariamente aos pacientes com câncer de Varginha e das demais cidades da região, que fazem tratamento no setor de oncologia do Hospital Bom Pastor.

Os interessados em colaborar com o projeto podem entregar o material na sentinela da Sede da Guarda Civil Municipal de Varginha, instalada na Rua Dona Francisca, nº. 19 Jardim Orlândia, em horário comercial, para ser posteriormente encaminhado ao Vida Viva.

Fonte: Prefeitura de Varginha