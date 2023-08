GCM de Varginha deparou com acidente de trânsito entre motocicleta e carro, com vítima

Condutora do Fiat Pálio, nada sofreu e o motociclista, aparentava ter sofrido algumas escoriações

Foto: GCMV

Uma equipe da GCM que realizava ronda nas proximidades do Hospital Bom Pastor avistou um motociclista, que transitando em alta velocidade, acabou por se envolver em um acidente de trânsito ao colidir com um veículo Fiat Pálio ao tentar ultrapassá-lo pela direita no cruzamento das Ruas Presidente Tancredo Neves e Álvaro Mendes, no Bairro Bom Pastor, vindo a cair ao solo.

Os veículos envolvidos nos ocorrido, a princípio tiveram pequenos danos aparentes, sendo que a condutora do Fiat Pálio, nada sofreu e o motociclista, aparentava ter sofrido algumas escoriações e foi socorrido por uma equipe da UTI Móvel da Cardiocenter, que passava pelo local e o transportou até o Pronto Atendimento do Hospital Bom Pastor, onde o mesmo passou por atendimento médico e permaneceu em observação.

A GCM auxiliou a equipe de emergência até o momento de embarque da vítima na ambulância, controlou o trânsito e removeu a motocicleta para o pátio credenciado.

Fonte: GCMV