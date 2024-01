Executivo Municipal visita 16ª Companhia de Polícia Militar Independente de Três Corações

Prefeitura de Três Corações reafirmou a colaboração e o compromisso com a segurança pública em nosso município.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Nesta terça-feira, 30/01, o executivo municipal realizou uma visita ao comando da 16ª Companhia de Polícia Militar Independente de Três Corações.

Na oportunidade, o prefeito José Roberto de Paiva Gomes e o secretário adjunto de Segurança Pública e Mobilidade Urbana Paulo Valério Júnior se encontraram com o novo comandante Tenente Coronel Flávio José da Costa.

Durante o encontro, a Prefeitura de Três Corações reafirmou a colaboração e o compromisso com a segurança pública em nosso município. A visita também enfatizou a importância da cooperação entre as forças policiais e as autoridades municipais para promover a segurança e o bem-estar da comunidade.

Reafirmamos os votos de boas vindas ao comandante no início deste novo desafio em sua vasta carreira militar frente à 16ª Cia PM Ind que recentemente completou seu 15º aniversário em Três Corações.

Fonte: Prefeitura de Três Corações