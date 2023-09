Etapa Bronze do Torneio Malha de Ouro PMMG 2023 Acontece no 24º BPM

Tais eventos fazem parte da etapa bronze da 6ª Região de Polícia Militar e envolvem as 03 Unidades Operacionais que compõem a Região

Foto: PMMG

Na manhã desta terça-feira, 19/09, aconteceu as disputas das modalidades desportivas “cabo de guerra” e “defesa pessoal – jiu-jitsu” do Torneio Malha de Ouro PMMG 2023. Tais eventos fazem parte da etapa bronze da 6ª Região de Polícia Militar e envolvem as 03 Unidades Operacionais que compõem a Região: o 8º BPM – Lavras, o 24º BPM – Varginha e a 16ª Cia Ind – Três Corações, cujos competidores são policiais militares de todas as frações (cidades).

Coronel Santana, comandante da 6ª RPM, se fez presente, junto com todos os Comandantes de Unidade e demais oficiais, e após a solenidade com a fala do Tenente-Coronel Afonso, Comandante do 24º BPM e anfitrião, foi dado início às competições.

Ao final da manhã, o 8º BPM sagrou campeão na modalidade “cabo de guerra” e foram definidos os policiais militares que continuarão na modalidade “defesa pessoal – jiu-jitsu”.

A Polícia Militar agradece ao senhor Milton Tavares Júnior, Secretário Municipal de Esporte e Lazer de Varginha/MG, que cedeu as instalações da SEMEL para a realização da competição; ao senhor Rodrigo Carvalho, que arbitrou as competições, com profissionalismo e abnegação; e a todos os policiais militares participantes, que buscam se aprimorar sempre mais, para cumprir com firmeza, nosso compromisso institucional com a segurança.

Fonte: PMMG