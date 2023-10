Equipe do 24º BPM vence partida no Torneio Malha de Ouro 2023 – PMMG

No próximo jogo, a equipe enfrentará o representante da 17ª RPM (Pouso Alegre), com data ainda a ser marcada.

Foto: PMMG

Na manhã desta segunda-feira (16/10) aconteceu no Centro de Treinamento do Boa Esporte Clube, em Varginha, partida válida pela etapa prata do Torneio Malha de Ouro 2023 – PMMG.

A equipe do 24º BPM (Varginha), representante da 6ª RPM, venceu a equipe do 43º BPM (São Sebastião do Paraíso) que representou a 18ª RPM, por 3 gols a 0, numa partida emocionante e segue firme do Torneio.

No próximo jogo, a equipe enfrentará o representante da 17ª RPM (Pouso Alegre), com data ainda a ser marcada.

Aos bravos militares participantes, nossa sincera continência. Contem com nossa torcida!

Fonte: PMMG