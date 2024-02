Dupla é presa pela PCMG, suspeitos de tentativa de homicídio em Lambari

As investigações continuam.

Dois homens, de 21 e 27 anos, foram presos pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nessa terça-feira (6/2), suspeitos de envolvimento em uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 31 de janeiro deste ano, em Lambari, Sul do estado. A vítima, de 26 anos, sobreviveu ao ataque, porém permanece com o projétil alojado no rosto.

A vítima, que supostamente teria ameaçado um dos suspeitos, foi atraída pelos investigados com o intuito de resolverem problemas pessoais. No local marcado, o homem de 26 anos foi atingido com diversos disparos de arma de fogo, sendo que um deles atingiu o seu rosto.

As investigações continuam.

