Drogas são apreendidas pela PM e suspeito foge, em Três Pontas

Segue o rastreamento para a prisão do suspeito.

Foto: PMMG

Em Três Pontas, nesse sábado (08/07) às 22h15min, durante patrulhamento pela Rua Ary de Oliveira Piedade, bairro Parque Veredas, uma equipe policial se deparou com um suspeito com uma sacola nas mãos, sendo que ao perceber a presença policial, jogou no chão uma sacola e correu, pulou muros, tomando rumo ignorado.

Ao verificar a sacola deixada pelo suspeito, constatou haver 189 flaconetes de cocaína e um tablete de maconha, de aproximadamente um quilo.

O suspeito, já conhecido no meio policial, deixou cair o aparelho celular durante a fuga, sendo apreendido e junto com a droga apreendida, levado para a delegacia de Polícia Civil.

Fonte: Assessoria de comunicação do 24° BPM