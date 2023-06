Drogas são apreendidas durante cumprimento de mandado judicial em Varginha

Porção de maconha também foi apreendida, sob a cama do suspeito.

Foto: PMMG

Nesta quinta-feira (15), a Polícia Militar de posse de mandado judicial de busca e apreensão, abordou o suspeito na Rua Ferreira Pinto, bairro Parque Ileana, em Varginha.

Perante testemunhas os militares realizaram buscas no imóvel, localizando em uma mochila, um tablete prensado de maconha, cinco pedras bruta de crack, uma balança de precisão, duas facas com resquícios de droga, além de saquinhos usados para embalagem.

A PM também apreendeu uma porção de maconha, sob a cama do autor que foi levado preso, juntamente com o material arrecadado, para a delegacia de plantão, para as devidas providências.

Fonte: Assessoria de comunicação do 24° BPM