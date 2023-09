Denúncia leva à recuperação de motocicleta, apreensão de drogas, menor e arma de fogo, em Varginha

Junto com o veículo foi apreendido um tablete médio de maconha.

Foto: PMMG

Após receber informações de que indivíduo estaria vendendo drogas na Praça Doutor Marcos Frota, bairro Centenário em Varginha, além de guardar as substâncias na caixa de correios de uma casa localizada à Rua Higino Luís Ferreira e estar de posse de uma motocicleta sem placa de identificação, a Polícia Militar, na última quinta-feira (14/09) realizou diligências, se deparou com o menor de 17 anos, já conhecido no meio policial, dentro de um bar.

Suspeito foi abordado e consigo foi localizado um pedaço pequeno de maconha e R$ 35,00 e na caixa de correios, conforme denúncia, foi localizado um pedaço prensado da mesma droga.

Ele informou que havia comprado a motocicleta de um indivíduo desconhecido por R$ 500,00 e levou as guarnições até uma casa em construção de sua mãe onde ela se encontrava guardada, sem o conhecimento dela. Foi constatado que a motocicleta é produto de crime em Três Pontas no último dia 17/08, sendo esta removida ao pátio credenciado. Junto com o veículo foi apreendido um tablete médio de maconha.

A equipe policial esteve também na casa da mãe do suspeito, localizada numa fazenda na zona rural, onde após ser franqueada a entrada, foram localizados os seguintes materiais: quatro papelotes de cocaína, um pedaço prensado e um plástico com pedaços pequenos de maconha, duas balanças de precisão, dois aparelhos celulares, duas lâminas de aço com resquícios de drogas, sacos plásticos comumente utilizados para embalagem e dois cartões bancários em nome de terceiros. E num cômodo externo, foi localizado um revólver calibre .38 sem numeração, carregado com três munições intactas e uma deflagrada do mesmo calibre.

O menor foi apreendido e acompanhado de sua mãe, foi levado para a delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido, para demais providências.

Fonte: PMMG