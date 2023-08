Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas recebe novos equipamentos provenientes de emenda parlamentar

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Na manhã desta segunda-feira (14), foi realizada uma solenidade de entrega de materiais operacionais provenientes de recursos de emendas parlamentares do senador Rodrigo Pacheco e Deputada Federal Greyce Elias, para a 1ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros.

Foram entregues uma ferramenta de desencarceramento de vítimas, um alargador, um cortador, um expansor, ambos da marca Holmatro e também um Equipamento Autônomo de Proteção Respiratória (EAPR) da marca Scott, avaliados em R$ 118.997,98.

O secretário de saúde Thiago Mariano representou o prefeito durante a cerimônia e agradeceu o deputado e senador pela nova aquisição. “ Esses equipamentos vão auxiliar muito no salvamento de Poços, agradeço em nome do prefeito Sérgio. Vamos adquirir novas ambulâncias do SAMU para somar esforços, com verba proveniente também de emenda parlamentar.”

Geraldo Thadeu que esteve presente representado o senador Rodrigo Pacheco, reiterou o lema da instituição. “O corpo de bombeiros é ativo e tem 60 segundos para sair em defesa da vida e agora recebe esse equipamento de última geração que vem facilitar muito os trabalhos. É muito justo que isso aconteça, fico feliz pela atuação do nosso senador.

Para o Coronel Viana a destinação é de extrema importância para as corporações e imprescindível para as instituições. “As emendas parlamentares são fundamentais para nossa corporação e elas são muito bem empregadas. O Corpo de Bombeiros pela primeira vez recebeu uma emenda alta que estamos empregando para fazer a importante aquisição de seis caminhões de combate à incêndio para avançarmos ainda mais no padrão de qualidade. Esse é só o começo!”

A destinação de recursos de emendas parlamentares é fundamental para as instituições, pois representa um avanço e possibilita a aquisição do que se tem de mais moderno em equipamentos.

Estes equipamentos irão melhorar de forma considerável a qualidade de vida no ambiente de trabalho dos bombeiros militares durante suas 24 horas de prontidão a serviço do povo.

O ato solene também contou com a presença do presidente da Camara Municipal de Vereadores Douglas de Souza; do Deputado Estadual Rodrigo Lopes; do secretário de Saúde de Andradas Valdir Basso que representou a Deputada Federal Greyce Elias; e do Coronel da Polícia Militar Trajano.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas