Companhias PM do 24º BPM tem novos comandantes

Os Capitães comandaram suas respectivas companhias para a saída do turno de serviço.

Foto: PMMG

Aconteceu na manhã desta terça-feira (20/02), a solenidade conjunta de transmissão e assunção de comando entre a 151ª Cia PM, de Três Pontas, e a 207ª Cia TM, que faz o recobrimento tático de toda a Unidade Operacional.

Na presença da senhora Tenente-Coronel Bianca, comandante do 24º BPM, os Capitães PM Gomes e Rezende, transmitiram e assumiram os comandos das Companhias, e perante a tropa representativa, da expressiva presença de autoridades e da comunidade trespontana, reafirmaram o compromisso com a continuidade na excelência das ações oferecidas por ambas companhias policiais; da lealdade sempre demonstrada e do empenho diuturno de fazer das nossas cidades, lugares sempre melhores para se viver.

Capitão Gomes se emocionou ao se lembrar de quando chegou à cidade de Três Pontas, como foi recebido e do orgulho que sente em ser reconhecidamente, “Cidadão Honorário” de Três Pontas, lugar onde encontrou mais que companheiros laborais, verdadeiros irmãos.

Por sua vez, num momento de muita emoção, Capitão Rezende agradeceu ao Comando da Unidade pela confiança em sua capacidade de gestão e fez um agradecimento especial à sua família, na pessoa de seu pai, Tenente-Coronel Rezende, que se fazia presente, por todo apoio e inspiração.

Ao som da Banda da 6ª RPM e inspirados pela Santa Palavra relembrada pela Comandante da Unidade, Tenente-Coronel Bianca, que citou o trecho bíblico escrito em Romanos, 13:1, “não há autoridade que não venha de Deus; as autoridades que existem foram por Ele estabelecidas”, os Capitães comandaram suas respectivas companhias para a saída do turno de serviço.

Fonte: PMMG