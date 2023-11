Colisão entre moto e carro em Alfenas deixa motociclista com suspeita de traumatismo craniano

Na moto estava um homem 21 anos, que descia pela Avenida e colidiu na porta do veículo que fazia a conversão.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na tarde desta segunda-feira (23/11), por volta de 12:40h, ocorreu um incidente envolvendo uma moto e um carro na Av. Henrique Munhoz Garcia, em Alfenas.

O motociclista, um homem de 21 anos, descia pela avenida quando colidiu na porta do veículo, que realizava uma conversão. A condutora do carro, um Onix, estava sozinha e saiu ilesa do acidente.

Infelizmente, o condutor da moto não teve a mesma sorte. Com suspeita de traumatismo craniano, ele foi imobilizado e prontamente transportado ao Hospital Alzira Velano para receber atendimento médico adequado.

A Polícia Militar compareceu ao local para realizar os procedimentos necessários e tomar as medidas cabíveis. A investigação das circunstâncias do acidente ficará a cargo das autoridades competentes.

Fonte: Corpo de Bombeiros