Ciclista atropela criança em Alfenas e deixa vítima ferida

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã desta terça-feira (06) o Corpo de Bombeiros de Alfenas foi acionado para o resgate de um acidente, onde uma criança de 10 anos que estava na atravessando uma avenida e foi atropelada por um ciclista.

O Corpo de Bombeiros inicialmente avaliou a vítima, que estava deitada no solo, consciente, orientada e com ferimentos leves. Visando preservar a coluna vertebral e demais áreas do corpo, os bombeiros utilizaram colar cervical e prancha longa. A mesma foi encaminhada ao hospital Alzira Velano.

O ciclista não foi encontrado no momento do atendimento. A Polícia Militar foi informada sobre o acidente e ficou de prontidão caso o hospital solicitasse o apoio.

Fonte: Corpo de Bombeiros